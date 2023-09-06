Сокращение добычи нефти в ОПЕК+ привело к росту цен Наталья МарковаЦены на нефть слегка поднялись в начале азиатских торгов 6 сентября после роста более чем на 1% в предыдущей сессии.
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