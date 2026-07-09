Волкер: пообещав Зеленскому лицензию на Patriot, Трамп наплевал на мнение Кремля

Обещание Трампа выдать Украине лицензию на производство ракет к американским комплексам Patriot являются демонстративным сигналом, что США и НАТО плевать хотели на все объявленные ранее Кремлем «красные линии».
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