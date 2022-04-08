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Автор проекта «Мир сегодня» Юрий Подоляка прокомментировал блокировку своего YouTube-канала

Автор проекта «Мир сегодня» Юрий Подоляка прокомментировал блокировку своего YouTube-канала

Блогер, аналитик, автор проекта «Мир сегодня» Юрий Подоляка в эфире программы «#Главное» на телеканале «Крым 24«прокомментировал блокировку своего YouTube-канала.

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