Трамп превратит Мексику в американскую Украину

Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС,Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press Текст: Дмитрий Бавырин 3418 прочтений Избранный президент США Дональд Трамп спровоцировал в Америке спор о том, какой должна быть «справедливая» территория США: вдвое больше нынешней за счет присоединения Канады или, наоборот, вдвое меньше, поскольку весь юго-запад был отобран у Мексики.
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