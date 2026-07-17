Более 160 разрешений на ввод инвестиционных объектов выдали с начала года в Москве

За первое полугодие 2026 года Мосгосстройнадзор оформил 168 разрешений на ввод в эксплуатацию капитальных объектов различного назначения общей площадью 5,1 миллиона квадратных метров, построенных и реконструированных за счет внебюджетных источников.
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