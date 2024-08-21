В свежем трейлере Path of Exile 2 назвали дату выхода игры в ранний доступ На Gamescom Op...

В свежем трейлере Path of Exile 2 назвали дату выхода игры в ранний доступНа Gamescom Opening Night Live в новом трейлере Path of Exile 2 была показана дата выхода игры в ранний доступЧитать дальше → источник#Gamescom #Path_of_Exile.
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