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На дне Атлантики обнаружили обломки самолета, пропавшего 74 года назад

На дне Атлантики обнаружили обломки самолета, пропавшего 74 года назад

На дне Атлантики обнаружили обломки самолета, пропавшего 74 года назад / © Deep Sea Vision Самолет Douglas DC-4 обнаружили 2 июня 2026 года в результате многолетней поисковой операции, которую возглавил Фонд авиационного и морского наследия совместно с компанией Deep Sea Vision и съемочной группой программы Expedition Unknown телеканала Discovery Channel.

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