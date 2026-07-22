На дне Атлантики обнаружили обломки самолета, пропавшего 74 года назад / © Deep Sea Vision Самолет Douglas DC-4 обнаружили 2 июня 2026 года в результате многолетней поисковой операции, которую возглавил Фонд авиационного и морского наследия совместно с компанией Deep Sea Vision и съемочной группой программы Expedition Unknown телеканала Discovery Channel.