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Премьер Стармер заявил, что Великобритания нацелена на торговую сделку с США

Премьер Стармер заявил, что Великобритания нацелена на торговую сделку с США

Великобритания нацелена на торговую сделку с Соединенными Штатами. С соответствующим заявлением выступил руководитель правительства Соединенного Королевства Кир Стармер, который стал собеседником издания Financial Times.

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Комментарии
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Игорь Морозов
Похоже этот &quot;кир&quot; ещё тупее предыдущего премьера, этой дуры Лиз Трасс. Да давненько англия не взращивала такое количество идиотов какое появилось в 21 веке.
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