Премьер Стармер заявил, что Великобритания нацелена на торговую сделку с США

Великобритания нацелена на торговую сделку с Соединенными Штатами. С соответствующим заявлением выступил руководитель правительства Соединенного Королевства Кир Стармер, который стал собеседником издания Financial Times.
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