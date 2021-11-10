Китай построил все тоннели на скоростной железной дороге до Вьетнама

После завершения бурения последнего тоннеля был совершен значительный прорыв в строительстве железной дороги, которая позволит китайским высокоскоростным поездам добраться до китайско-вьетнамской границы, сообщает 9 ноября агентство Синьхуа.
После завершения бурения последнего тоннеля был совершен значительный прорыв в строительстве железной дороги, которая позволит китайским высокоскоростным поездам добраться до китайско-вьетнамской границы, сообщает 9 ноября агентство Синьхуа.
Свежие комментарии