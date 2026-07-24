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Царьград

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Суд передал принадлежащую Порошенко* фабрику Roshen в доход России

Суд передал принадлежащую Порошенко* фабрику Roshen в доход России

Фабрика Roshen в Липецке ушла с молотка: активы оценивали в $200 млн.Правительство России включило Липецкую кондитерскую фабрику «Рошен» и ООО «Рошен» в план приватизации на 2026–2028 годы.

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