Сдавшийся в плен под Курском боец ВСУ рассказал об отношении российских военных

Попавший в российский плен украинский военный Владимир Николенко рассказал, что в течение недели до сдачи ни он, ни его сослуживцы не получали провиант, а впервые нормально поесть они смогли только оказавшись в плену Вооруженных сил России.
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