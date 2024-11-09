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Сдавшийся в плен под Курском боец ВСУ рассказал об отношении российских военных

Сдавшийся в плен под Курском боец ВСУ рассказал об отношении российских военных

Попавший в российский плен украинский военный Владимир Николенко рассказал, что в течение недели до сдачи ни он, ни его сослуживцы не получали провиант, а впервые нормально поесть они смогли только оказавшись в плену Вооруженных сил России.

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