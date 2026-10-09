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Регионы России

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Зампред Совбеза Медведев заявил об объявлении охоты на россиян в Европе

Зампред Совбеза Медведев заявил об объявлении охоты на россиян в Европе

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о том, что на россиян, находящихся в европейских странах, якобы «объявлена охота».

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