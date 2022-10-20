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Тренер «Акжайыка» Пикущак об игре с «Таразом»: «Это был очень важный матч, у нас была серия неудач»

Главный тренер «Акжайыка» Игорь Пикущак прокомментировал победу в полуфинале Кубка Казахстана над «Таразом» (5:3).

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