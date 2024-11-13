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Ушел из жизни 52-летний журналист и шеф-повар Алексей Зимин

Ушел из жизни 52-летний журналист и шеф-повар Алексей Зимин

Известный российский шеф-повар, телеведущий и ресторатор Алексей Зимин скончался в возрасте 52 лет. Создатель популярных кулинарных программ и бывший редактор ведущих российских изданий оставил яркий след в гастрономической журналистике и телевидении.

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