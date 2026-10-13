Crystal Lake Review: Linda Cardellini Brings Killer Instincts To Peacock's Fun, But Flawed Friday The 13th Prequel

Linda Cardellini delivers a knockout performance in Peacock's Crystal Lake, but there are just as many bumps in the road as there are bumps in the night.
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