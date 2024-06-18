НАТО достигло рекордного показателя по увеличению расходов на оборону

Расходы НАТО на оборону достигают рекордного уровня. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что более 20 стран-членов альянса достигли целевого показателя расходов на оборону в размере 2 процентов от их валового внутреннего продукта (ВВП).
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