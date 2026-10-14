Colombia's ex-first lady denies drug flight allegations

Colombia's former first lady Verónica Alcocer denied she used a government aircraft to transport drugs and money between Colombia and Venezuela.
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