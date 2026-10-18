🌮 Можно ли питаться готовой едой и оставаться здоровым? Питаться сбалансированно, если постоянно покупать готовые блюда или есть в заведениях общепита, бывает непросто, рассказал диетолог Павел Баранов.
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