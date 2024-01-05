Как мужчина проявляет симпатию — особенности, признаки и способы

Истинную симпатию мужчина, как правило, скрывает в течение долгого времени. Психологи утверждают, что проявление чувств у мужчин выражается определенными знаками: мимикой, жестами, позами и даже взглядом.
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