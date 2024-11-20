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Петербургский дневник

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Песков назвал патриотизм любовью к Родине и уважением к старшим

Пресс-секретарь дал интервью 16-летней журналистке из Луганска Патриотизм — это любовь к Родине, которая, в свою очередь, складывается из любви к своей семье, дому, работе, близким и уважения к старшим, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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