Песков назвал патриотизм любовью к Родине и уважением к старшим

Пресс-секретарь дал интервью 16-летней журналистке из Луганска Патриотизм — это любовь к Родине, которая, в свою очередь, складывается из любви к своей семье, дому, работе, близким и уважения к старшим, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.