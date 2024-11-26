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Дикий Юг - Природа Юга России

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Минфин выступает против увеличения льготных ипотечных программ

Минфин выступает против увеличения льготных ипотечных программ

фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости» Важные новости России за неделю  сообщают о том, что Госдума рассматривает возможность запуска новых льготных ипотечных программ, как сообщила сенатор Ольга Епифанова в интервью «Российской газете».

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