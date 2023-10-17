Политолог Тарасов объяснил, почему Зеленского не пустили в Израиль

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, политолог Станислав Тарасов указал на страх президента Украины Владимира Зеленского остаться без внимания из-за палестино-израильского конфликта, пишет «Царьград».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии