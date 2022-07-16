ТЕСТ: Угадайте фильмы с Ольгой Волковой по одному кадру!

В 1956 году Волкова по знакомству поступила в студию ТЮЗа, в мастерскую Леонида Макарьева. Во время поступления ей руки попала карточка из ее дела, на которой одна из членов приемной комиссии написала: «криворотая, косноязычная, большая голова».