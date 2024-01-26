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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Путин положил начало строительству атомного ледокола «Ленинград»

Президент России Владимир Путин дал разрешение на строительство атомного ледокола «Ленинград». Об этом стало известно на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 на верфи Балтийского моря.

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