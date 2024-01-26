Путин положил начало строительству атомного ледокола «Ленинград»

Президент России Владимир Путин дал разрешение на строительство атомного ледокола «Ленинград». Об этом стало известно на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 на верфи Балтийского моря.
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