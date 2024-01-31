Прокуратура проверит срыв взлёта самолёта в аэропорту Иркутска

Транспортная прокуратура начала проверку по факту срыва взлëта самолёта в аэропорту Иркутска.Капитан воздушного судна начала набирать сколько на взлётно-посадочной полосе, но во время разгона принял решение не взлетать и уйти на стоянку из-за подозрений на техническую неисправность.