Центробанк назвал причины резкого ослабления рубля в ноябре

Центробанк назвал причины резкого ослабления рубля относительно других иностранных валют в ноябре.В обзоре рисков финансовых рынков регулятора указано, что это произошло по причине новых американских санкций и действий некоторых компаний из нефинансового сектора, которые покупали валюту для погашения обязательств перед русскими кредиторами.