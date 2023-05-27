Федеральное агентство новостей №1

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Россияне высказались о необходимости эмоциональной разгрузки после рабочего дня

Россияне высказались о необходимости эмоциональной разгрузки после рабочего дня

Специалисты сервиса «Авито Работа» провели опрос и выяснили, что большинству россиян (60%) необходимо эмоционально разгрузиться после рабочего дня.

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