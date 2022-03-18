Связисты ЮВО в Северной Осетии в полевых условиях организовали радиосвязь по различным каналам

В рамках практических занятий связисты отработали учебно-боевые задачи в развертывании полевых подвижных пунктов управления и обеспечили устойчивую непрерывную связь с использованием каналов спутниковой связи.
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