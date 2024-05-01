Прощения просил на коленях: Лжебеженцы с Украины обложили данью семьи русских солдат

Ринат Ахметуллин

У нас полиция существует в телевизоре, там они красавцы, борятся за справедливость, а в жизни тухляк. Это долбаные продюсеры научились у Голливуда, там тоже их вояки красавцы постоянно мир спасают, то от террористов, то от инопланетян, а в реалиях бегут из Афгана, все бросив. СВО подняло на поверхность гниющий труп государственной системы со всеми его институтами, куда не копни везде гниль и смрад.Любое министерство возьмите. И пока что просвета не видно, увы!