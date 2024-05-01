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Прощения просил на коленях: Лжебеженцы с Украины обложили данью семьи русских солдат

Прощения просил на коленях: Лжебеженцы с Украины обложили данью семьи русских солдат

Вчерашние граждане Украины просачиваются к нам под видом беженцев, принося в нашу жизнь уродливые и кровавые элементы жизни украинской.

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Комментарии
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карла карлова
Не пускать их в Россию.Пусть валят в Европу.
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6 час.
Валерий Мязин
В этом районе  сидят русофобские чиновники вместе с полицией и прокуратурой, по другому понять не возможно.Когда бандеровцы орудуют во всю в России.
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5 час.
Ринат Ахметуллин
У нас полиция существует в телевизоре, там они красавцы, борятся за справедливость, а в жизни тухляк. Это долбаные продюсеры научились у Голливуда, там тоже их вояки красавцы постоянно мир спасают, то от террористов, то от инопланетян, а в реалиях бегут из Афгана, все бросив. СВО подняло на поверхность гниющий труп государственной системы со всеми его институтами, куда не копни везде гниль и смрад.Любое министерство возьмите. И пока что просвета не видно, увы!
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3 час.

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