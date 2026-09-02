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Советский автотуризм 60-х годов: какой была дорога к морю для наших бабушек и дедушек

Советский автотуризм 60-х годов: какой была дорога к морю для наших бабушек и дедушек

Сегодня автотуризм — это поездка в лес, на озеро или море. Ну или путешествие по Европе на собственном авто.

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