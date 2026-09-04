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Доходность стейблкоинов создает новые проблемы для криптоучета

Доходность стейблкоинов создает новые проблемы для криптоучета

Дискуссия вокруг доходности стейблкоинов выходит за рамки регулирования и все сильнее затрагивает бухгалтерский учет.

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