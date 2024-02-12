Компания «Силовые машины» выиграла иск против PetroVietnam в арбитраже Сингапура

Российская компания «Силовые машины» бизнесмена Алексея Мордашова, находящаяся под американскими санкциями с 2018 года, выиграла в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC) иск против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam).
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