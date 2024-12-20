После сообщения о бомбе в машине генерала Картаполова возбудили дело

Стало известно о возбуждении уголовного дела после звонка о бомбе в машине Картаполова.После того, как неизвестный позвонил и сообщил о том, что машина генерала Андрея Картаполова, главы комитета Госдумы по обороне, заминирована, следователи возбудили уголовное дело.