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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Металлург» может подписать защитника «Куньлуня» Кленденинга. У него 10 очков в 31 матче сезона КХЛ

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». В нынешнем сезоне американский защитник провел 31 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «минус 13» и среднем игровом времени 21:25.

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