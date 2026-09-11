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Газета «Культура»

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Ольга Любимова вручила Госнаграды деятелям культуры

Ольга Любимова вручила Госнаграды деятелям культуры

Министр культуры РФ Ольга Любимова провела церемонию вручения государственных наград. В Министерстве культуры РФ собрались деятели культуры, среди которых народный артист РФ Владимир Конкин, артист Театра на Трубной Александр Галибин, коллектив Московского театра «Современник» и другие, передает ТАСС.

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