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Винисиус может пропустить 4-6 недель. Травма серьезнее, чем ожидалось, возможен разрыв мышцы

Винисиус может пропустить 4-6 недель. Травма серьезнее, чем ожидалось, возможен разрыв мышцы

Бразилец повредил заднюю поверхность правого бедра в матче Ла Лиги с «Сельтой». По информации журналиста Эду Агирре, травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально – вероятно, у Винисиуса разрыв мышцы.

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