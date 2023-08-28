Винисиус может пропустить 4-6 недель. Травма серьезнее, чем ожидалось, возможен разрыв мышцы

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Бразилец повредил заднюю поверхность правого бедра в матче Ла Лиги с «Сельтой». По информации журналиста Эду Агирре, травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально – вероятно, у Винисиуса разрыв мышцы.