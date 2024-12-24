Жесткое ДТП произошло на трассе «Сортавала в Карелии»

Автомобили раскидало по дороге: пользователи соцсетей пишут, что трасса в ужасном состоянии Утром 22 декабря на 246-м километре трассы А-121 «Сортавала» произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей.
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