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15-летний подросток в Горно-Алтайске погиб, надышавшись газом из баллончика

15-летний подросток в Горно-Алтайске погиб, надышавшись газом из баллончика

В Горно-Алтайске 15-летний подросток надышался газом из баллончика и погиб, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

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