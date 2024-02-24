Политолог Вароли: для Запада слово "мир" означает победу над Россией

Заявления западных политиков в Совете Безопасности ООН о мире подразумевают победу над Россией в противостоянии на Украине, заявил в беседе с РЕН ТВ политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли.
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