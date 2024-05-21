«Разрушаемость лучше, чем в Battlefield»: новый трейлер средневековой песочницы Ki...

«Разрушаемость лучше, чем в Battlefield»: новый трейлер средневековой песочницы Kingmakers показал итог противостояния танка и замкаИздательство tinyBuild и разработчики из американской студии Redemption Road Games (Road Redemption) представили новый трейлер своей средневековой песочницы Kingmakers.