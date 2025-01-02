Прямой вызов для НАТО: Запад встревожен появлением российской военной базы «в двух шагах» от Италии

ЛК

Любовь Кузьмина

Вот сколько не думай, а "Орешников" очень много необходимо. Если посмотреть на США и их НАТО и как они обеспокоины российским присутствием в Средиземном море.Это надо же, Средиземное море было их вотчиной, вот беда нашлась страна, да не простая и этим гегемонам надо потесниться. А ведь еще российскому императору Николаю Второму обещали южные проливы и сколько российских солдат погибли за Францию и Британию. Опять кинули в то время, а теперь взбудоражены? Подождите немного и как сказал президент Путин:" Зря они эскалируют, тем больше будет эскалации со стороны Запада, тем дороже они заплатят". Лучше вовремя начать договариваться им с Россией, дальше им будет только хуже.