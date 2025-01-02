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Несекретные материалы

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Прямой вызов для НАТО: Запад встревожен появлением российской военной базы «в двух шагах» от Италии

Прямой вызов для НАТО: Запад встревожен появлением российской военной базы «в двух шагах» от Италии

РФ в настоящее время осуществляет переброску своих сил из Сирии в Ливию. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
НЕ ССЫ КВАЗЕТТОюююРусский солдат ребёнка не обидит.
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13 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Вот сколько не думай, а &quot;Орешников&quot; очень много необходимо. Если посмотреть на США и их НАТО и как они обеспокоины российским присутствием в Средиземном море.Это надо же, Средиземное море было их вотчиной, вот беда нашлась страна, да не простая и этим гегемонам надо потесниться. А ведь еще российскому императору Николаю Второму обещали южные проливы и сколько российских солдат погибли за Францию и Британию. Опять кинули в то время, а теперь взбудоражены? Подождите немного и как сказал президент Путин:&quot; Зря они эскалируют, тем больше будет эскалации со стороны Запада, тем дороже они заплатят&quot;. Лучше вовремя начать договариваться им с Россией, дальше им будет только хуже.
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13 час.
Eduard
Вот пример с Ливией,там тоже Запад у них переворот пррвел,обещал&quot;Западные ценности&quot;,особенно если лидера убьт своего.Ну и где? А переворот был многр раньше Киевского!
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10 час.

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