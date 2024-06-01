Мигранты и украинские беженцы нападают на ветеранов СВО: Столкновения происходят во всех регионах

Как только с фронта начали возвращаться первые раненые или отработавшие контракт, солдаты, стало понятно, что социальная напряжённость будет нарастать.
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