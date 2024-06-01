Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Мигранты и украинские беженцы нападают на ветеранов СВО: Столкновения происходят во всех регионах

Мигранты и украинские беженцы нападают на ветеранов СВО: Столкновения происходят во всех регионах

Как только с фронта начали возвращаться первые раненые или отработавшие контракт, солдаты, стало понятно, что социальная напряжённость будет нарастать.

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Комментарии
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сергей максимов
Твари тянутся друг к другу. А наши власти как всегда в стороне!
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4 час.
Виктор Неизвестно
Так кто виноват? Я думаю понятно, тот кто дает возможность завозить сюда мигрантов
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2 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Вот за такие действия нужна ВЫШКА..!!!  Иначе порядка не будет!!!
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32 мин.

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