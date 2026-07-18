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В Крыму арестованы две женщины по подозрению в госизмене

Две гражданки Российской Федерации были задержаны в Крыму по подозрению в государственной измене. Одной из них предъявлено обвинение в соучастии в подрыве автомобиля, второй — в организации теракта против офицера Черноморского флота.

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