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Газета.ру

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Лондон допустил ответ Ирану из-за инцидента у используемой США авиабазы

Лондон допустил ответ Ирану из-за инцидента у используемой США авиабазы

Великобритания допускает ответные меры в отношении Ирана, если его причастность к инциденту у авиабазы Фэрфорд подтвердится.

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