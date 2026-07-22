ВВП Пекина вырос на 5,4% благодаря буму ИИ и робототехники

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Экономика Пекина демонстрировала устойчивый рост в первом полугодии 2026 года, достигнув объема ВВП в 2,6 трлн юаней (~31,2 трлн рублей), что на 5,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.