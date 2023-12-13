Акунин разрешил Зеленскому убивать русских и бомбить мирные города

ЮВ

Юрий Во

Читал Акунина. Насчет "ценностей", которые он якобы последние 10 лет пропагандирует в своих книгах, - не заметил. Интересное чтиво, но не более. Конечно, уровень Акунина повыше, чем у Данцовой, но явно не дотягивает, например, до Ю. Семенова. По моему мнению. А что касается отношения Акунина к русским, которые живут в стране, давшей Акунину ВСЕ ( образование, статус, материальное благополучие...) - то это морально-философский вопрос. У кого-то старческая деменция, у кого возрастная шизофрения "прорезалась".... Причин много. Что тут гадать - пожалеть его надо, раз он явно с мозгами "дружить" перестал.