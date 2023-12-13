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Царьград

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Акунин разрешил Зеленскому убивать русских и бомбить мирные города

Акунин разрешил Зеленскому убивать русских и бомбить мирные города

Пранкеры Вован и Лексус пообщались с писателем Борисом Акуниным от имени украинских политиков.Писатель Борис Акунин выложил русским пранкерам Вовану и Лексусу всё, что думает о специальной военной операции, России и Украине.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Читал Акунина. Насчет &quot;ценностей&quot;, которые он якобы последние 10 лет пропагандирует в своих книгах, - не заметил. Интересное чтиво, но не более. Конечно, уровень Акунина повыше, чем у Данцовой, но явно не дотягивает, например, до Ю. Семенова. По моему мнению. А что касается отношения Акунина к русским, которые живут в стране, давшей Акунину ВСЕ ( образование, статус, материальное благополучие...) - то это морально-философский вопрос. У кого-то старческая деменция, у кого возрастная шизофрения &quot;прорезалась&quot;.... Причин много. Что тут гадать  - пожалеть его надо, раз он явно с мозгами &quot;дружить&quot; перестал.
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