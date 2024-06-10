Певица Анна Нетребко поделилась кадрами с фотосессии под дождем

Оперная певица Анна Нетребко снялась под дождем в откровенных позах. Звезда позировала на улице в коротких шортах и жилете с глубоким декольте и поделилась кадрами в личном блоге, которые активно прокомментировали пользователи соцсетей.
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