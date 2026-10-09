Бей или беги: почему люди просыпаются по ночам

Многие люди просыпаются по ночам в 03:29, так как в это время в организме из-за древнего эволюционного механизма меняется уровень гормонов.
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