МИД России: удар по Белгороду – заранее спланированная и тщательно подготовленная террористическая акция

В ведомстве призвали иностранные государства осудить украинскую атаку Министерство иностранных дел Российской Федерации выпустило заявление по поводу обстрела Белгорода и Белгородской области со стороны Украины, жертвами которого стали пять мирных жителей, а ещё 46 получили ранения.
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