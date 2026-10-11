Судебное решение нельзя пересматривать бесконечно. Как бухарский юрист XI века рассуждал о правовой определённости

Что российский юрист может узнать из тысячелетнего трактата по исламскому праву? Оказывается, гораздо больше, чем можно предположить.
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